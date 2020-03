Jazz-Pianist McCoy Tyner mit 81 Jahren gestorben

Der Jazz-Pianist McCoy Tyner ist tot. Tyner, der unter anderem mit der Jazz-Legende John Coltrane zusammen aufgetreten war, sei im Alter von 81 Jahren gestorben, hieß es am Freitag unter anderem auf seiner Webseite und seinem Facebook-Profil. Die New York Times schrieb, Tyner sei einer der "einflussreichsten Pianisten in der Geschichte des Jazz" gewesen.