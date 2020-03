Jazz mit Mundschutz: Gitarrist John Scofield spielt "Bandemic"

"In dieser schwierigen und verwirrenden Zeit, in der keine Live-Konzerte stattfinden ... haben wir die Ehre, Ihnen diese Musik zu schenken". Mit dieser Widmung beginnt ein gut 50-minütiges Video, das der Jazz-Gitarrist John Scofield am Mittwoch auf YouTube stellte. Es zeigt eine tolle Live-Session, aufgenommen in den Applehead-Studios in Woodstock, New York, in hervorragender Bild- und Tonqualität. Der bekannte Gitarrist läuft darin mit einer gut eingespielten Band zu hoher Form auf.