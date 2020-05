Jazz & Klassik: Wenn Melodien leise tanzen

So ist auch das Zusammenspiel der beiden Jazzer in den Eigenkompositionen von Melodienverliebtheit geprägt. Der Opener "One Way" von Calderazzo klingt unter den neun Stücken für kontemplative Stunden noch am konventionellsten und erinnert frappant an "Big Easy" New Orleans und Jelly Roll Morton.

Ehe die Reise dann in eine völlig andere Richtung geht und ins Balladeske driftet: Neben Marsalis' "Endymion" und Calderazzos "Bri's Dance" spielt das Duo unter anderem auch Wayne Shorters "Face On The Barroom Floor" vom Weather-Report-Album "Sportin' Life" (1985).

Und was schätzt Marsalis an Calderazzos Klavierspiel? "Die Energetik. Ich liebe Pianisten, die das Klavier richtig zum Klingen bringen!"



KURIER-Wertung: ***** von *****