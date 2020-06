Jazz in Saalfelden: Wenn das Alte auf andere Art wieder zum Neuen wird

Summertime End in Saalfelden am Fuße des Steinernen Meeres. Ins frühherbstliche Flair mischt sich die Musik, die wie keine andere für Freiheit und Grenzenlosigkeit steht.

Der Jazz im Pinzgau hatte am Wochenende wieder rund 15.000 Besucher. Die Intendanten Mario und Michaela Steidl haben mit einem so gar nicht üppigen 620.000-Euro-Budget ein klangliches Blumen-Bouquet mit vielen Jazz-Aromen zusammengestellt.

Ihr Mut zum Experiment hat sich gelohnt. Die Enttäuschungen und unerfüllte Erwartungen waren selten. Die Ausbeute für Interessierte am „Experiment in New Music“ war dagegen hoch.