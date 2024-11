Jazzdrummer Roy Haynes mit 99 verstorben: Eine Legende seit der Bebop-Ära

Eine der letzten Stars aus der großen Aufbruchszeit des Jazz hat die Welt verlassen: Der Schlagzeuger Roy Haynes, der bereits in den 1940er Jahren an der Seite von Stars wie Lester Young, Charlie Parker und Bud Powell musiziert hatte, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Haynes' Tochter.

Der Musiker, dessen klares, treibendes Schlagzeugspiel den Sound des Bebop mitdefiniert und zahllose Schlagzeuger wie Elvin Jones oder Jack DeJohnette inspiriert hatte, lebte auf Long Island unweit von New York City.