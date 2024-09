Eine Lektion in spiritueller Harmonielehre: Jazz-Drummer Brian Blade in Wien

Songs mit Anmut

So beginnt das Debüt in Wien nicht mit einem Auf-die-Pauke-Hauen, sondern elegisch wie eine Aufforderung zu entschleunigen. So bleibt einem an diesem Abend auch ein Drum-Solo erspart.

Denn viel spannender sind Myron Waldens Exkursionen wechselweise an Bassklarinette und Altsax: Sie klingen wie eine von Warmherzigkeit durchdrungene Pastorale und wecken Assoziationen ans fünfte Album der Band „Body And Shadow“, eine eindringliche musikalische Meditation über Licht und Dunkelheit.

Bezaubernd auch die sonore Bassklarinette im Duo mit Jon Cowherd an der Orgel. Ein ganz anderes Feeling, eine andere Energie bringt Melvin Butler an Sopran- und Tenorsax ins Spiel: Er sorgt für expressivere Töne im Potpourri an Stücken, die Stimmungsbilder repräsentieren und reich an melodischer Raffinesse sind.

Modern Jazz at its best.