Jazz-Bassist Gary Peacock mit 85 Jahren gestorben

Wer den zeitgenössischen Jazz der vergangenen Jahrzehnte - und insbesondere die Kunst hochkonzentrierter Improvisation in Klavier-Trio-Formation - verfolgte, kam an seinem Namen und seinem Sound nicht vorbei: Gary Peacock war der Tieftöner an der Seite von Größen wie Bill Evans, Paul Bley und nicht zuletzt Keith Jarrett, mit dessen so genannten "Standards Trio" (mit Jack DeJohnette am Schlagzeug) er von 1983 bis 2014 musikalische Höhenflüge steuerte.

Der prägende Sound des Labels ECM, dessen Slogan "The most beautiful sound next to silence" lautet, wäre ohne Peacock, der viel Inspiration aus der Zen-Philosophie bezog, ebenso wenig denkbar. Neben Aufnahmen mit Jarrett veröffentlichte Peacock zahllose Alben auf dem Label, u.a. mit dem Schlagzeuger Paul Motian, dem Saxofonisten Jan Garbarek oder dem Gitarristen Ralph Towner.

Am vergangenen Freitag ist Peacock nun in seinem Haus im Bundesstaat New York gestorben, wie sein Label bestätigte. ECM-Gründer Manfred Eicher beklagte in einem Statement den Verlust eines "lebenslangen Freundes".