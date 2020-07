Jarvis Cocker will den Machthabern Druck von außen geben

Das liegt an der Entstehung von „Beyond The Pale“: 2017 wurde Cocker gebeten, bei einem von Sigur Rós kuratierten Festival in Island aufzutreten. Weil Pulp seit 2013 inaktiv waren, hatte er keine Band dafür und gründete u. a. mit der Harfenistin Serafina Steer und der Violinistin Emma Smith Jarv Is . . . Die Intention dabei war auch, eine Band zu haben, die „vor Publikum Songs schreibt“.

So entstanden die Grundzüge von Cockers erstem Album seit elf Jahren bei Live-Auftritten in Island und bei anderen Festivals. Aber erst Geoff Barrow von Portishead überredete Cocker, diese Songs zu vervollständigen und daraus das bemerkenswerte „Beyond The Pale“ zu machen.