Janis Paige gestorben: Star am Broadway und in der Goldenen Zeit Hollywoods

Janis Paige , die in der Goldenen Zeit Hollywoods bekannt wurde und vor allem auch am Broadway große Erfolge feierte, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten 101-jährig.

Paige hatte ihre erste prominente Filmrolle in "Hollywood-Kantine" (1944) an der Seite von Joan Leslie, Robert Hutton und Dane Clark. Die nächsten Filme - laut New York Times 17 innerhalb von 7 Jahren - waren jedoch keine großen Erfolge. Doch am Broadway - insbesondere im Musical "The Pajama Game" - machte sie rasant Karriere (in der Verfilmung aber wurde sie durch Doris Day ersetzt).

Doch auch in Hollywood hatte sie später bemerkenswerte Auftritte, etwa das Duett mit Fred Astaire in "Seidenstrümpfe" (1957). Auch im Fernsehen machte sie regelmäßig Gastauftritte, sie hatte auch für eine Saison eine eigene TV-Serie.