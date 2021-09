Jane Birkin nach "leichtem" Schlaganfall nicht bei Deauville-Festival

Wegen eines "leichten Schlaganfalls" hat die britische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ihre Teilnahme am renommierten Festival des amerikanischen Films im französischen Deauville abgesagt. Die Familie der 74-Jährigen teilte am Montag mit, dass die frühere Partnerin des Sängers Serge Gainsbourg "vor ein paar Tagen eine leichte Form eines Schlaganfalls" erlitten habe. "Es geht ihr gut", versicherten die Angehörigen.

Birkin sollte im nordfranzösischen Deauville den Dokumentarfilm "Jane par Charlotte" (Jane von Charlotte) von ihrer Tochter Charlotte Gainsbourg vorstellen. Der Film hatte im Juli in Cannes Premiere gefeiert. In ihren im Jahr 2018 veröffentlichten Memoiren "Munkey Diaries" berichtete Birkin über ihren langen Kampf gegen Leukämie seit den späten 1990er-Jahren. Zuletzt hatte sie öffentliche Auftritte in offenbar guter gesundheitlicher Verfassung absolviert.

Das Festival des amerikanischen Films in Deauville läuft noch bis zum 12. September.