Janáček-Premiere in München: Totentanz im „Totenhaus“

Sein „Totenhaus“ ist nicht annähernd so trist und pessimistisch, wie es etwa die Maßstäbe setzende Produktion von Patrice Chéreau (in Aix, bei den Wiener Festwochen, an der MET in New York etc.) war. Castorf sucht das Surreale, das Groteske, das Tragikomische in dieser auf Fjodor Dostojewskis Aufzeichnungen basierenden Geschichte über die Zustände und das menschliche Leid in einem Straflager in Sibirien. Dostojewski selbst hatte vier Jahre in einem solchen verbüßt, dort brach auch seine Epilepsie voll aus.

Nun hat Castorf seinen Dostojewski wahrscheinlich besser studiert als sämtliche anderen Dostojewki-Regisseure zusammen. Er mischt die „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ mit Dostojewskis „Bösen Geistern“, von denen er Textauszüge in seinen gewohnten Livevideos zeigt, es gibt viele Anklänge an den „Spieler“ und sogar eine auf spanisch rezitierte Passage aus dem Evangelium nach Lukas, vom mexikanischen Sänger Galane Salas gesprochen, was Castorf als Referenz an das dortige Haus des Stalin-Gegners Leo Trotzki erklärt. Ob man das nun alles versteht oder nicht, ob sich jeder szenische Gedanke erklärt, ist dabei fast gleichgültig.