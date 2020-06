Jan Fabre: Schlaflos in Belgisch-Kongo

Nun ist das wache Auge selbst zu Fabres Material geworden. Im Obergeschoss eines leerstehenden Salzburger Geschäftslokals am Waagplatz starrt es die Besucher hundertfach an: In 13 Vitrinen hat Fabre hier Wachs-Objekte platziert, die von Glasaugen überwuchert werden.

Die Objekte selbst entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Körperteile: Beine, Arme, aber auch Herzen und Geschlechtsorgane werden durch die Glasaugen zu gruselig anmutenden Prothesen. Das Unheimliche entsteht dabei nicht zuletzt durch die Schaukästen, die den Blick in Richtung Naturkundemuseum konditionieren und auf entzauberte Objekte vorbereiten.

Fabres Körper-Fragmente sind aber keine Lehrmaterialien: Genannt "Offering to the God of Insomnia" (etwa: "Opfergabe an den Gott der Schlaflosigkeit"), lassen sie an Votivgaben denken, mit denen sich Fromme einst für die Heilung von erkrankten Organen bedankten. Fabre macht daraus einen Symbolcocktail, der wie ein Mix aus Weihrauch und Formaldehyd zu Kopf steigt.