Jan Delay in der Arena: Tempo, Rhythmus, Humor und Herz

Von Anfang an hat der als Jan Philipp Eißfeldt geborene Hamburger mit dieser Show darauf gesetzt – durchaus mit vielen Varianten: Delay hat in seiner Karriere Hip-Hop gemacht (mit der Band Absolute Beginner) und als Solo-Künstler Reggae, Soul, Funk und zwischendrin auch Rock. All das bringt er jetzt in einer Show zum 25-Jahre-Jubiläum auf die Bühne, mit der er an die wichtigsten Momente seiner Solo-Karriere erinnern will.

Aber eigentlich will er nur Spaß haben - und hat ihn auch. Das ist ihm an jeder Tanzbewegung, mit jeder Moderation und jedem Song anzusehen. Permanent ist er in Bewegung, hüpft wie ein Flummi, tanzt von links nach rechts und zurück, sieht dabei aus, als ginge noch weit mehr, wenn die Bühne denn nur größer wäre und ihm Platz ließe.