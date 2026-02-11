"Dawnson's Creek"-Star James Van Der Beek ist gestorben

Der Star aus der US-Hitserie "Dawnson's Creek", James Van Der Beek, ist laut dem amerikanischen Portal TMZ gestorben. Er wurde nur 48 Jahre alt. Van Der Beeks Ehefrau Kimberly bestätigte den Tod des Schauspielers kurz danach über Instagram.

Sie postete ein Bild ihres Ehemannes und schrieb: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Es gäbe viel über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit zu erzählen. Diese Tage werden kommen. In dieser Zeit bitten wir um Ruhe und Privatsphäre in unserer Trauer um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund".