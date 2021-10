James Blake: Trost für einsame Stunden statt Pool-Party-Stimmung

Das sind sie auch bei „Friends That Break Your Heart“ wieder – obwohl Blake sagt, dass es ihm mittlerweile besser geht. Deutlich wird das in dem Song „Say What You Will“, einem seiner besten Tracks – nicht nur auf diesem Album, sondern in der ganzen Karriere von Blake. Darin postuliert er, dass er nicht mehr davon abhängig ist, was Kritiker über ihn sagen, und er gelernt hat, mit den Depressionen umzugehen.