Jacobson: Fejgele ist kein guter Kosename

Zwei Tage haben sie das Haus geputzt, sogar mit Asche die Türschnallen, und gekocht haben sie. Dann kommt Mutter heim, eine Bildhauerin, macht grußlos Briefe auf, telefoniert, schimpft, weil im Garten Blumen für die Vase gepflückt wurden ... "Rücken an Rücken" sitzen die Geschwister Ella und Thomas und überlegen, ob sie weglaufen sollen.



Elf, zwölf waren sie damals. Aber sie tun es auch mit 15, 18. Hänsel und Gretel in der DDR, Ende der 1950er-Jahre. Die haben einander sehr lieb. Doch gegen die Angriffe von draußen, z. B. vom Stasi-Offizier, der sich als Untermieter und als Vergewaltiger eingenistet hat, haben sie keine Chance.



Also wieder einmal Literatur mit DDR. Damit hat erst vor Wochen Eugen Ruge den Deutschen Buchpreis gewonnen ("In Zeiten des abnehmenden Lichts").

Kalt war die DDR.



"Das Mädchen" von Angelika Klüssendorf war mit der Gefühllosigkeit ins heurige Buchpreis-Finale gekommen, und der in einem DDR-Waisenhaus allein gelassene Peter Wawerzinek hat mit seiner Geschichte voriges Jahr den Bachmann-Preis nach Berlin geholt.



Jetzt Julia Franck, 1970 in Ostberlin geboren. Sie porträtiert eine Rabenmutter, die den Mund für ein "besseres Deutschland" aufreißt.



Den Satz "Bin ich Mutter von Beruf?" kennt Julia Franck zu gut: Ihre Großmutter hat ihn gern bemüht. Die war Bildhauerin. Ihr Sohn brachte sich um.



2007 wurde Francks Roman "Die Mittagsfrau" (über Eltern und Kinder ) berühmt. In "Rücken an Rücken" ist sie erneut in ihrer Familie unterwegs. Und vor allem traurig. Und manchmal unter ihrem Niveau um Poesie bemüht. Verliert ein Baum ein Blatt, dann heißt es zum Entsetzen der Leser:

"Es gab keine Begattung mehr im Herbst des Ahorns, nur Tod,

und der überstrahlte prächtig das Werben anderer Tode."



KURIER-Wertung: *** von *****