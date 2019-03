„Jacobowsky und der Oberst“: Mit Güte und Gottes Hilfe

Der Held des zweidreiviertel Stunden langen, aber kurzweiligen Abends ist Johannes Silberschneider als jüdischer Kaufmann Jacobowsky, dessen Odyssee von Berlin über Wien und Prag geführt hat. Er macht die von Werfel überidealisierte Figur mit ihren ausschließlich positiven Eigenschaften wie Demut, Geist und Bildung ungemein menschlich. Akkurat gekleidet im Dreiteiler und schweren Mantel serviert er jede Pointe, jedes Bonmot, jeden Aphorismus mit großer Gelassenheit. Und er verzichtet – äußerst wohltuend – auf jede Form des Herumjüdelns. Das dümmliche Sprechen mit Akzent überlässt er lieber Föttingers aufbrausendem Oberst und dessen Burschen (Matthias Franz Stein).

Jacobowsky, grenzenloser Optimist, weiß in allen Gefahrensituationen eine geniale Lösung. Und Werfel, der eigene Fluchterlebnisse verarbeitete, steht ihm mit göttlicher Hilfe zur Seite. Da werden superböse, sächselnde Nazischweine (Wojo van Brouvwer) ausgetrickst – und Jacobowsky betört zwischendurch Marianne, des Obersts Braut, mit Blumen und Güte.

Pauline Knof macht die Entwicklung von der naiven Landpomeranze zur Résistance-Kämpferin durchaus glaubhaft. Was aber am meisten erstaunt: Dass in der Josefstadt mit dem Humanpotenzial geradezu geurasst wird. Denn jede noch so kleine Rolle wurde besetzt. Und so darf man sich an Miniaturen unter anderem von Ulli Maier, Alexander Absenger, Johannes Seilern und Siegfried Walther erfreuen.