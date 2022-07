Jack Whites neues Album: Akustische Sanftmut nach dystopischer Wut

Zu Beginn dieses Albums klingt White in „A Tip From You To Me“ wie die Rolling Stones und der junge Mick Jagger in den 60ern – einer der wenigen, nicht sofort als Jack-White-Baby zu identifizierenden Song. Anderorts erinnert der 47-Jährige an die Beatles. „All Along The Way“ entwickelt sich nach einem folkigen Fingerpicking-Intro in eine Hymne mit einem Reggae-Zwischenspiel. Jazz und Funk bilden die Basis des verloren dahinstolpernden „I’ve Got You Surrounded“.

Aber bei aller Brillanz im Gestalten der Sounds ist White immer noch am besten, wenn er sich erlaubt, in einladende Melodien zu kippen, und sie nicht intellekt-getriebenen Experimenten beim Songaufbau opfert. Beispiele dafür sind Highlights wie das komödiantische Liebeslied „Queen Of The Bees“ oder „A Tree On Fire From Within“.