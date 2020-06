Jack Garratt musste sich nach dem Debüt ständig verteidigen

Doch der 28-Jährige konnte sich nicht lange darüber freuen. Als er – wie auch Adele, Ellie Goulding und Sam Smith – die renommiertesten britischen Musikpreise abräumte, fiel er in einen Strudel von Selbsthass und Depressionen. Denn: „Ich wurde überall nur mehr der neue Sam Smith genannt und mit Adele und Ellie Goulding vergleichen. Obwohl meine Musik ganz anders ist. So kam ich in der Öffentlichkeit schnell in die Position, mich ständig verteidigen zu müssen, und hatte das Gefühl, dass da draußen eine Geschichte über mich erzählt wird, die unwahr und unfair ist. Dagegen anzukämpfen hat bewirkt, dass ich bald überhaupt nicht mehr wusste, wer ich als Musiker war und sein wollte.“