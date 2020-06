J.R.R. Tolkien: Für die Hobbits war er unfähig

Die ersten Ausgaben ab 1937 waren von John Ronald Reuel Tolkien selbst illustriert worden. Mit Bleistift, Buntstift, Tusche, Wasserfarben. Was er halt so herumliegen hatte. Aber es gibt von ihm insgesamt mehr als 100 Zeichnungen, Skizzen, Aquarelle, die er während der Arbeit an seinem ersten Buch als Begleitung produziert hat. Wenn er nicht gerade auf einen Baum saß, dort Sprachen erfand, nachdachte ...

"In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit": Jetzt, zum 75. Geburtstag des Romans, wurden alle seine Bilder aus ihren Verstecken geholt, zum Beispiel aus der Bibliothek der Oxford-Universität, und für den schönen Band "Die Kunst des Hobbit" neu reproduziert.

Tolkien hatte von Kindestagen an gezeichnet. Das Meer bei Cornwall, die Felder von Berkshire, Rittersporn und Fingerhut im Garten seiner Cousinen.

"Manderln" mied er. Figuren lagen ihm überhaupt nicht. Er selbst sagte, er sei unfähig, Menschen darzustellen – und menschenähnliche Hobbits.

Man kann ihm schwer widersprechen.