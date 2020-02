Italienischer Maestro: Dirigent Nello Santi gestorben

Der Dirigent und frühere Musikdirektor des Zürcher Opernhauses, Nello Santi, ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren verstorben. Das Opernhaus Zürich verliere mit ihm einen der größten Meister seines Faches. Seit über 60 Jahren sei Nello Santi mit dem Opernhaus Zürich verbunden gewesen, so lange wie kein anderer Künstler in der Geschichte des Hauses, teilte das Opernhaus am Donnerstagabend mit.