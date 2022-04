Italienischer Kaffee, Tacos und der Monsun geben Calexico Hoffnung

„Ich bin Mitte 2020 nach Boise in Idaho gezogen, damit wir bei den Eltern meiner Frau sein können“, erzählt er im KURIER-Interview. „Als wir fuhren, gab es am Fuße der Berge überall kleine Brände. In Boise brannte dann der Wald so stark, dass es wegen der Rauchentwicklung ungesund war, aus dem Haus zu gehen. Da war es so schön, zu sehen, wie die Wüste vom Regen zum Leben erweckt wird. Das hat mir Hoffnung gegeben.“