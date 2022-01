Italien gedenkt 100. Geburtstag der Starsopranistin Tebaldi

Italien feiert am Dienstag den 100. Geburtstag der 2004 verstorbenen Starsopranistin Renata Tebaldi. In Pesaro, der Stadt, in der die Operns├Ąngerin am 1. Februar 1922 zur Welt kam, und in Busseto, Heimatort von Giuseppe Verdi, sind Feierlichkeiten zu Ehren der Diva geplant. Organisiert werden sie von der Stiftung Renata Tebaldi, die mehr als 30.000 Objekte, darunter Originalmaterialien und -dokumente der S├Ąngerin besitzt und verwaltet.

In Parma, Barcelona, Paris, New York und Montreal sind Konferenzen, Konzerte, Vorf├╝hrungen, Studientagen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen vorgesehen, die Tebaldis immer noch lebendigen internationalen Ruhm unterstreichen. "Tebaldi 100" lautet die Serie von Initiativen zu Ehren der S├Ąngerin und Rivalin von Maria Callas. Die beiden Diven duellierten sich in den 50er- und 60er-Jahren um die B├╝hnen und das Publikum der wichtigsten Theater der Welt.

Historische Auff├╝hrung

Anl├Ąsslich ihres hundertsten Geburtstags w├╝rdigt RAI Tebaldi mit "La forza del destino" von Giuseppe Verdi, das 1958 im Theater San Carlo in Genua aufgef├╝hrt wurde. Dabei handelt es sich um eine historische Auff├╝hrung, in der neben Tebaldi auch Boris Christoff, Franco Corelli, Ettore Bastianini und Renato Capecchi auftraten.

Tebaldi galt als eine der gr├Â├čten Sopranistinnen der Nachkriegszeit. Als "Engelsstimme" r├╝hmte Arturo Toscanini, ihr Entdecker und gro├čer F├Ârderer, die Italienerin. Dem Dirigenten sang sie 1946 vor, als er Talente f├╝r die Mail├Ąnder Scala suchte. Nach ihrer Entdeckung durch Toscanini folgte der rasante Aufstieg. Schon 1950 deb├╝tierte Tebaldi in London und San Francisco, immer wieder sang sie in Werken von Verdi und Puccini. 1955 stand sie zum ersten Mal in der New Yorker Metropolitan Opera als Desdemona in "Othello" auf der B├╝hne. Das wurde ihr Durchbruch zum Weltstar.

1959 trat Renata Tebaldi erstmals an der Wiener Staatsoper auf, 1962 am Deutschen Opernhaus in Berlin. Im Jahr 1973 verabschiedete sie sich von der Opernb├╝hne und lebte daraufhin zur├╝ckgezogen. Sie starb am 19. Dezember 2004 im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in San Marino. In Busseto wurde ein Tebaldi-Museum eingeweiht. B├╝hnenkleider, Juwelen, Bilder und Dokumente, die die beispiellose Karriere Tebaldis beleuchten, sind darin zu bewundern.