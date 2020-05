Wenn Mona Lisa zweimal lächelt

Aber erst durch einen Zufallsfund in der Universitätsbibliothek in Heidelberg 2005 kam ein wichtiger Augenzeuge ins Spiel: Agostino Vespucci aus der Familie des Amerika-Entdeckers, ein enger Mitarbeiter des berühmten Staatsphilosophen Niccolò Macchiavelli, machte in einer mit Oktober 1503 datierten Randbemerkung, deutlich, dass von der Frau am Bild auf Leonardos Staffelei erst Gesicht und Dekolletee gemalt sind.