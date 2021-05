Isfar Sarabski vertont die Sorge um den Planeten

Virtuos mischt der Pianist dabei Klassik, Jazz und gelegentlich Elektronik, um zum Beispiel in „G-Man“ einen Mann zu beschreiben „der immer bereit ist, allen zu helfen“, oder in „Novruz“ seine Kindheitserinnerungen an das früher so fröhliche Neujahrsfest seiner Heimat.

Als Enkel eines berühmten aserbaidschanischen Opernsängers kam Sarabski schon früh mit der Musik in Kontakt. „Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Er war schon tot, als ich geboren wurde“, erzählt er. „Aber er war ein Pionier und ich habe viel darüber gelesen, was er in der Musikszene geleistet und verändert hat. Schon mit zwei Jahren habe ich am Klavier gesessen und gespielt - soweit das mit meinem kleinen Fingern halt ging. Ich habe erste Melodien geschrieben und dabei sehr viel Spaß gehabt. Meine Mutter ist Violinlehrerin und unterrichtet immer noch an einer Schule hier in Baku. Sie fragte mich, ob ich Violine lernen will. Aber ich war schon damals sicher: Das Klavier ist mein Instrument.“