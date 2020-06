Isa Genzken: Aufwachen im Haus aus Plexiglas

Wir haben da was verschlafen. Mit 65 Jahren wird Isa Genzken gerade als wichtigste Künstlerin der vergangenen 30 Jahre gefeiert, ihre Retrospektive aus dem New Yorker MoMA – stets der sicherste Beweis dafür, dass ein Künstler international "angekommen" ist – wird gerade in Chicago gezeigt. Und in Österreich – war da je was?

Obwohl die MoMA-Schau von Sabine Breitwieser‚ nunmehr Direktorin am Salzburger MdM, kuratiert wurde, schien Genzken am engen österreichischen Kunsthorizont nie so recht präsent: 1996 hatte Breitwieser in der Generali Foundation eine Solo-Ausstellung gezeigt, 2006 die Secession.