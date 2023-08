"Inventory" und "Edelweiss" siegten bei Filmfestival Kitzbühel

"Die Kriterien Wirkung, Glaubwürdigkeit und Vermeidung von Stereotypen waren für uns ausschlaggebend", erklärte Jurysprecher Heinrich Schafmeister zu letzterer Wahl. Den Sieg für die beste Regie eines österreichischen Films heimste unterdessen David Wagner mit seinem Debüt "Eismayer" ein. Der Publikumspreis ging an "Die Vermieterin" unter der Regie von Sebastian Brauneis.

Wie jedes Jahr warteten die Veranstalter auch diesmal mit einem Ehrenpreis auf. Er ging an die auch in Deutschland erfolgreiche und gefragte Grazer Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz. "Man könnte Aglaia Szyszkowitz auch als Simultanübersetzerin der Natürlichkeit bezeichnen. Ihr geht es darum, die Unschärfen und Brüche in den Menschen zu zeigen", meinte Regisseur Michael Kreihsl in seiner Laudatio überschwänglich. Szyszkowitz bedankte sich für die Auszeichnung und lobte ihrerseits die Veranstaltung: "Hier kommen smarte Filmemacherinnen und Filmemacher zusammen, hier dürfen wir uns vernetzen und neue Geschichten kreieren." Das Filmfestival Kitzbühel war von Montag an an verschiedenen Orten in der Gamsstadt über die Bühne gegangen.