Starfotograf Anton Corbijn: „Vielleicht fühlt sich Zeitlosigkeit alt an“

Anton Corbijn: Es ist sicher auch der Zugang der Kuratorin, Lisa Ortner-Kreil. Aber manchmal fallen die Dinge auch einfach in eine bestimmte Form. Ich versuche nicht bewusst, Bilder mit religiöser Symbolik zu schaffen – als ich Dave Gahan (Sänger von Depeche Mode, Anm.) 1993 fotografierte, geschah das nach einem Konzert, als er einfach erschöpft war. Ich realisierte erst später, wie seine Pose in diesem Moment interpretiert werden konnte.

Ja. Aber meine Bilder entstanden vor einem anderen Hintergrund. Ich machte damals eine Scheidung durch, war in einer sehr dunklen Phase meines Lebens. Und ich hatte immer wieder Fotos von Friedhöfen gemacht – übrigens auch hier in Wien, mit der Band Ultravox, für die ich auch ein Video drehte. Die Figuren bewegten sich nicht, das war von Vorteil.

Ja, ich war mir immer bewusst, dass ich gerne Bilder schaffen möchte, die die Zeit überdauern. Und als ich hier in der Ausstellung den Raum mit den Bildern von Miles Davis oder Joy Division sah, hatte ich das Gefühl, dass einige wirklich speziell sind. Aber lange Zeit glaubte das sonst niemand. Eine Plattenfirma in Holland verbot ihren Künstlern sogar, mit mir zu arbeiten – sie sagten, es werde alles immer zu dunkel, das sei Zeitverschwendung.

Die Bilder haben definitiv ein Eigenleben, für das ich nicht mehr verantwortlich bin. Eines der besten Beispiele ist die Aufnahme, die ich von der Band Joy Division in einer U-Bahn-Station machte. Niemand mochte das Bild, weil man die Gesichter nicht sah, nur Sänger Ian Curtis schaute in die Kamera. Als er später Selbstmord beging, sahen die Magazine in meinem Bild eine Vorahnung – aber ich hatte überhaupt keine Kenntnis davon.

Es kann ein Hindernis sein, Menschen zu gut zu kennen, weil man sie dann nicht enttäuschen will. Aber dann ist es wieder wunderbar, mit Menschen wie Nick Cave befreundet zu sein, weil man den ganzen Prozess des Kennenlernens nicht durchmachen muss. In diesem Sinn hilft Freundschaft sehr.

Ja, es ist schwieriger geworden, alles wird retuschiert, es ist nicht dasselbe wie in den 1970ern, als ich einfach grobe, dunkle Bilder machen konnte. Aber die Leute sollten auf so etwas vorbereitet sein. Es wäre gut, wenn etwa Beyoncé ein ordentliches Bild von sich hätte.

Was hat sich in diesen 20 Jahren in der Imageproduktion verändert? Alles ist Werbung! Ich selbst verändere manchmal auch Dinge, weil es für die Leute, die ich fotografiere, besser aussieht. Das, was Sie hier im Kunstforum sehen, ist das echte Zeug. Ausstellungen sind für mich heute die beste Art, meine Arbeit zu zeigen. Als die Leute angefangen haben, Filme am Handy anzusehen, hat das auch die Art und Weise verändert, wie Filme gemacht werden. Es ist nicht gut, es vereinfacht alles.

Ist die Melancholie in ihren Bildern auch eine Form der Sehnsucht nach einer anderen Zeit?

Vielleicht. Melancholie liegt einfach in meinem Naturell. Ich hoffe, es gibt eine zeitlose Qualität in den Arbeiten. Aber vielleicht fühlt sich Zeitlosigkeit heute ja auch wie etwas Altes an.