Comeback mit Donuts und Helium

In "Love Is Not The Answer" nimmt sie die These aufs Korn, dass die Liebe die Antwort auf alle Fragen ist: "Ich hatte auf einer Toilette den Spruch ‚Donuts are not the answer to everything‘ gesehen", erklärt sie. "Das fand ich so lustig, dass ich darüber nachgedacht habe, warum uns die Literatur und auch viele Lieder vermitteln wollen, dass die Liebe die Antwort ist. Deshalb zähle ich in meinem Lied Situationen auf, in denen die Liebe alles noch schlimmer macht."

Ernsteres greift Hunger in dem Song "Father" über abwesende Väter auf. "Davon gibt es einige Beispiele in meinem Umfeld. Und ich habe bemerkt, wie man sich selbst zu Komplizen von diesen Vätern macht, die Kinder anlügt, um sie nicht zu verletzen und Ausreden für die Väter findet."

Genauso, wie Hunger bei diesem Song ihrem Vater versichern musste, dass nicht er damit gemeint ist, musste sie ihrer Mutter versichern, dass sie nicht mit dem Song "Heicho" gemeint ist. Denn dabei sagt ein kleines Kind zur Mama: "Ich muss fort, aber zum Sterben komme ich heim!"

Ein Lied, für das Hunger beinahe selbst gestorben wäre. Um die hohe Stimme eines kleinen Kindes zu bekommen, nahm sie vorm Singen Helium. "Die Frau, die mir das Helium verkauft hat, hat gesagt, das kann tödlich sein. Ich dachte, na ja, die Amerikaner sind halt hysterisch. Wenn es so offen im Verkauf ist, kann das nicht so schlimm sein. Ich hab ihr vorgelogen, dass ich es für die Luftballons einer Geburtstagsparty brauche. Aber dann habe ich wirklich zu viel davon erwischt und hatte drei Tage lang hohes Fieber. Aber egal, dafür ist der Song gut."