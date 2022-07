Constance Meyer über Gérard Depardieu in "Robuste": In den Armen einer Frau

Bei Gérard Depardieu denkt man zuletzt mehr an seine strittige Freundschaft mit Wladimir Putin und daran, dass er russischer Staatsbürger geworden ist. Hatten Sie da nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht die Sorge, dass der Film womöglich gar nicht ins Kino kommt?

Mein Film ist in Frankreich im Februar ins Kino gekommen. Eine Woche nachdem Putin der Ukraine den Krieg erklärte. Depardieu hatte mit seinen Polemiken gegen Frankreich immer schon für Dispute gesorgt. Dabei gibt es in meinen Augen kaum einen französischeren Menschen als ihn. Gerade, weil er immer über Frankreich schimpft – wie die meisten unserer Landsleute, die lieber jammern als zugeben wollen, dass es ihnen hier gut geht. In der Öffentlichkeit spielt Depardieu gerne den Widerspenstigen, aber wenn man ihn näher kennenlernt, dann ist er das genaue Gegenteil. Sehr rücksichtsvoll, großzügig, höflich und sanft.

Eben weil ich ihn mittlerweile recht gut kenne, bin ich überzeugt davon, dass seine Kritik an Putin und dem Krieg gegen die Ukraine nicht opportunistisch, sondern wirklich so gemeint ist. Er hat sich offensichtlich in Putin geirrt. Wie übrigens auch viele Politiker, die auf freundliche Worte nicht so leicht hereinfallen sollten wie Schauspieler, die Anerkennung brauchen.

Für mich als Regisseurin ist ein Schauspieler, der so viele Widersprüchlichkeiten in sich trägt, auf jeden Fall interessant und inspirierend.