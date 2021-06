Interview mit Otto Waalkes: "Catweazle“ – Lachrezept gegen Corona

Wer ist das typische Otto-Publikum? Eher männlich oder weiblich?

Eher kindlich! Über das Publikum habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich mache schon immer das, was mir selber Spaß macht. Wenn die Zuschauer lachen, dann lache ich mit und denke mir dabei: „Toll, das ist ja doch lustig!“

Was halten Sie als Betroffener von der Rente mit 72?

Her damit, das kann ich gut gebrauchen! Aber es wäre noch kein Grund, die Gitarre an den Nagel zu hängen. Es gibt gute Vorbilder: Dieter Hallervorden ist schließlich mit 85 Jahren noch sehr komisch. Das weiß ich, weil er in meiner kommenden Weihnachtsshow „Otto Fröhliche“ mitmacht. „Palim, Palim“, da kommt er schon – mehr darf ich aber leider nicht verraten.

Hätten Sie keine Ambitionen auf einen Ausflug in ernsthafte Rollen wie Woody Allen?

Dazu fehlt mir das Talent. Ich bin nicht Woody, sondern Waalkes. Und das möchte ich auch bleiben. Bisweilen darf ich Angebote vom Fernsehen ablehnen, einen Ermittler zu spielen: Kommissar Otto würde doch kein Zuschauer ernst nehmen.

Interview: Dieter Oßwald