Whiskytrinken mit Motörhead

Auch mitMotörhead waren No Bros unterwegs. BeiTruppe gab’s Null Eifersucht, aber in Sachen Rocker-Habitus viel zu lernen: "Damals noch Biertrinker haben wir geübt, wie Backstage-Partys mit Whiskey und Wodka gehen."

Bei aller Freude mit den Erinnerungen an damals – ein reiner Nostalgietrip bleiben die Wiederveröffentlichungen der ersten beiden Alben nicht. Für die Bonus-Tracks von "Ready For The Action" haben sich Schubert und Gigele zum ersten Mal seit 1984 wieder zusammengetan und neue No-Bros-Songs aufgenommen: Die Single " Find Myself" wandelt auf den balladesken Spuren des Super-Hits "Be My Friend", während "Back Again" und "A Night In Touch City" klassische Rocknummern sind.