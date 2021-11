Interview mit Christophe Honoré: „Das Kino ist meine Spielwiese“

Von Susanne Lintl

Es ist eine frivole, emanzipatorische Welt, in die uns Christophe Honoré in seinem neuen Film „Zimmer 212 - In einer magischen Nacht“ blicken lässt: Die Frau vergnügt sich während ihrer 20-jährigen Ehe immer wieder mit jüngeren Liebhabern, der Mann – ein geduldiger, ruhiger Kerl – erträgt es nicht, als er von ihren Seitensprüngen erfährt. Man trennt sich, Maria, die Untreue, zieht in ein Zimmer des gegenüberliegenden Hotels – in Zimmer 212. Von dort aus kann sie ihren Mann Richard ungestört beobachten und die Szenen ihrer Ehe in Ruhe an sich vorbeiziehen lassen. Das alles ist unterlegt mit romantischer Musik, mit französischen Chansons und Barry Manilows „Could it be Magic“. Sogar Schneeflocken lässt Honoré vor den Fenstern rieseln.