Blutige Nase als Preis fürs Abenteuer

Das waren diese Familiengeschichten, die aber sein müssen, um aufzuzeigen, aus welchem Background man kommt, was einen geprägt hat. Wenn man dabei darauf zu sprechen kommt, dass es zuhause nicht immer nett abgelaufen ist, dass der Vater gepoltert hat, wird es schon schwierig. Denn ich habe fünf Geschwister, die das Buch irgendwann in die Finger kriegen und es vielleicht nicht optimal finden, dass da Interna aus der Familie erzählt werden. Einer meiner Brüder ist Anwalt und ich weiß nicht, ob ihm das so sehr gefällt. Auf der anderen Seite ist das auch meine Familie und meine Sichtweise und musste deshalb gesagt werden. Das Anstrengende war, dass ich dabei immer im Blick hatte, dass ich niemanden verletzen oder in ein Licht rücken will, das er nicht möchte.

Haben Sie den Geschwistern die heiklen Zeilen vor der Veröffentlichung vorgelegt?

Das hätte ich in dem Moment getan, wo ich gedacht hätte, das ist grenzwertig. Aber ich habe viele von diesen Stellen dann selbst rausgestrichen. Stellen, wo meine Brüder zitiert werden, habe ich drin gelassen, weil ich mir sicher bin, dass sie damit klarkommen werden. So gut kann ich sie schon einschätzen. So habe ich dann eher gedacht, es ist eine Überraschung für sie, dieses Buch zu lesen. Aber vielleicht hauen sie es mir ja auch um die Ohren.

Einer Ihrer Brüder erzählt dabei, dass Sie während der letzten Tour depressiv waren. Woran lag das?

Es ist sicher nicht so einfach, dass es an diesem Hit "Tage wie diese" lag, oder an dem Erfolg, dass man danach eine große künstlerische Leere verspürt. Ich würde es auch nicht Depression nennen, sondern eher depressive Stimmungen. Aber natürlich hat man Momente der Leere und fühlt sich überfordert. Ich speziell hadere auch unheimlich mit mir. Ich habe oft große Zweifel, wenn wir ein Projekt angehen. Und irgendwann werfe ich mich dann in den Kampf und es löst sich fast immer in Wohlgefallen auf. Aber es ist meine feste Überzeugung, dass wir Menschen für alles, was wir tun, einen Preis zu zahlen haben. Bei uns bedeutet das Leben in der Öffentlichkeit, das Leben auf Tour, dass man dabei auch eine gewisse Oberflächlichkeit leben muss, weil man sonst gar nicht mehr klar kommen würde. Und das ist halt der Preis.

Ich meine das ganz simpel: Nehmen wir mal an, ein Mensch würde nur in seiner Wohnung bleiben. Der würde ziemlich gesund bleiben, aber der Preis wäre, er wüsste nicht, wie das Nachtleben da draußen ist, wie sich ein Abenteuer anfühlt. Wer rausgeht und das Abenteuer hat, holt sich halt öfter mal eine blutige Nase. Aber er weiß auch nicht, wie schön es in der Wohnung sein kann. Egal, wofür man sich entscheidet, es bedeutet immer auch einen Abschied von der anderen Sache, gegen die man sich entschieden hat. Insofern zahlen wir alle für das, was wir tun.