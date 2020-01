Interview mit August Diehl: „Nein, nicht mit mir!“

KURIER: Als der österreichische Regisseur Axel Corti 1971 seinen „Fall Jägerstätter“ drehte, löste der Film Diskussionen aus, ob dieses Beispiel einer antifaschistischen Zivilcourage, die mit einem Todesurteil endete, wohl viele Nachahmer finden würde. Sie verkörpern in Malicks Film den Franz Jägerstätter. Welche Reaktionen erwarten oder erhoffen Sie vom Publikum? August Diehl: Ich glaube, dass das selbst gewählte, aber deshalb nicht minder tragische Schicksal Jägerstätters eher Hoffnung gibt. Es zeigt, dass es zum Widerstand gar nicht so viel braucht. Man muss kein Ghandi sein und man muss auch nicht wie die Geschwister Scholl aktiv Widerstand leisten – was natürlich großartig war. Manchmal genügt ein stilles „Nein, nicht mit mir!“ Diese Haltung löst etwas aus, weil ein „Nein“ für die Machthaber immer unbequem ist. Das gilt nicht nur für den Nationalsozialismus, sondern auch für heute. Auch in unserer Zeit kann man mit einem „Nein!“ – mit der Verweigerung, bei etwas mitzumachen, was man ethisch für falsch hält – passiven Widerstand gegen ein System leisten. Wenn es mehr solche Menschen gäbe, dann könnten einige der gut geölten Maschinerien nicht mehr so gut laufen.

Meinen Sie mit den gut geölten Maschinerien, gegen die man heutzutage Widerstand leisten sollte, den Populismus, mit dem rechte Parteien ihre Ideologien verbreiten?

Der Rechtsruck in Europa und die populistischen Parteien, die damit hochkommen – das alles ist natürlich erschreckend. Und die Geschichte, die wir erzählen, hat ja sozusagen erst vorgestern stattgefunden. Die Töchter von Franz Jägerstätter leben noch. Und was die wohl denken, wenn sie sehen, was jetzt gerade wieder passiert – da kann man sich nur schämen. Aber ich glaube, dass auch gegen den heutigen Rechtsruck ein „Nein“ helfen könnte. Diese Parteien bekommen ja nur deshalb immer mehr Macht, weil so viele Leute mitmachen. Und wenn da nur einer nicht mitmacht und „Nein“ dazu sagt, dann kann er dieses Gefüge zumindest ins Wanken bringen. In diesem Sinne sagt der Film auch viel über die heutige Situation in Europa.