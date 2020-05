Hot Chip: Sportschuhe als Ablenkung

Auf "So Much Further To Go", einem der Songs der neuen Hot-Chip-CD "Why Make Sense?", ist er zu hören: Ein Piano-Part, den zehn Finger – egal wie spreizbar und geschmeidig – nicht spielen können. Der Trick: Das Disklavier von Yamaha. "Das ist ein normales akustisches Piano", erklärt Sänger und Pianist Alexis Taylor im Interview mit dem KURIER. "Es kann aber Noten abspielen, die du am Computer schreibst."

Das war aber nur eine der Annehmlichkeiten, die die Londoner Indie-Dance-Musiker in einem Studio am Land vorfanden: Dort gab es auch Platz, um mit der Live-Band zu jammen, und "jede Menge uralte Synthesizer", mit denen sich Taylor und Songwriter-Partner Joe Goddard wie Kinder in einem Zuckerlgeschäft fühlten.

Damit produzierten Hot Chip allzeit tanzbare Songs, die sich an Funk und Hip-Hop orientieren – poppig genug, um einnehmend zu sein, zickig genug, um spannend zu sein.