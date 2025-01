Neuer KHM-Direktor Jonathan Fine: "Sind noch nicht das Wohnzimmer der Republik"

In gewisser Weise hat das Kunsthistorische Museum das Pech, dass es so viele Ikonen besitzt: Von Bruegels „Turmbau zu Babel“ bis zur „Gemma Augustea“, von der Rüstung von Ferdinand II. von Tirol bis zur Geige von Mozarts Vater. Wir gehen fast unter in Meisterwerken, und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber wir können das mehr fokussieren.

Ja, aber ich glaube, das liegt weder an der Architektur noch an den Kunstwerken, sondern an unserer Art, diese Werke zu vermitteln. Wenn ich an die National Gallery in London denke, dort wird man nicht von Ehrfurcht überfallen, auch nicht im Prado in Madrid. Der Prado, der historisch gesehen unsere Schwester-Sammlung ist, hat es geschafft, von der habsburgischen und königlichen Sammlung zum Nationalschatz zu werden. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die uns noch bevorsteht. Wir sind eines der absolut herausragendsten Museen der Welt und der Kulturschatz dieser Republik. Aber wir haben es noch nicht geschafft, das Wohnzimmer der Republik zu werden und auch noch nicht der Stolz dieser Republik. Dahin müssen wir uns bewegen.

Ihre Vorgängerin sagte: Das KHM sollte wieder auf Platz eins der meistbesuchten Museen in Österreich stehen. Im Moment ist es das Belvedere. An welchen Schrauben wollen Sie hier drehen?

Ich glaube, es gibt in den Museen des KHM-Verbands viel Potenzial für den Ausbau unserer Gästezahlen, vor allem in den Sammlungen, die in der Neuen Hofburg präsentiert werden und die Kernsammlungen des Museums sind. Die Hofjagd- und Rüstkammer ist in vielerlei Hinsicht eine Spiegelung der Kunstkammer. Es braucht eine leichte Öffnung der Perspektive für das, was das Kunsthistorische Museum ist, um zu sehen, dass wir noch wahnsinnig großes Potenzial haben. Unser Bauprojekt am Maria-Theresien-Platz wird durch eine bessere Infrastruktur weitere Möglichkeiten eröffnen, um mehr Besucher willkommen zu heißen: Mit neuen Liften, einer verbesserten Eingangssituation, mehr Garderoben und Toiletten sowie einer einfacheren Kassensituation, damit man nicht in der Kälte, im Regen oder Schnee oder in der brennenden Hitze vor dem Haus stehen muss. Wer in der Bewegung beeinträchtigt ist, wird nicht mehr beim Seiteneingang auf Einlass warten müssen.

Welche Rolle spielen dabei neue Sonderausstellungsräume? Sie werden seit langem gewünscht.

Wir sind eines der wenigen älteren Museen der Welt, wo fast ein ganzes Stockwerk an Ausstellungsflächen nicht verwendet wird. Ein Teil des zweiten Stocks ist als Münzkabinett eingerichtet - aber viele Räumlichkeiten sind nicht öffentlich zugänglich, waren aber ursprünglich als Ausstellungsräume konzipiert. Ich habe zuletzt alle Ausstellungsräume, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, evaluieren lassen, ebenso die Pläne, die in den letzten Jahren erarbeitet wurden. Ich wollte prüfen, objektiv verstehen, was die Vor- und Nachteile dieser Optionen sind. Wir sind noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Wir werden das mit den Architekten für das Bauprojekt ReMastering KHM, das auf uns zukommt, noch einmal evaluieren, weil die Verortung von Ausstellungsräumlichkeiten auch Einfluss auf Lifte etc. hat. Aber noch ist nichts entschieden.