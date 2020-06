Instagram-Star D-Nice: Obamas DJ machte Party für 160.000 Corona-Einsame

KURIER: Derrick, wo sind Sie derzeit?

Derrick Jones: In meinem Apartment in einem Hochhaus Downtown L. A. Ich bin vor knapp einem Jahr hierhergezogen, mitten in einer Midlife-Crisis, weil ich im Juni 50 werde und eine Veränderung brauchte. Ich bin ursprünglich New Yorker. Ich bin normalerweise nie länger als zwei Tage zu Hause, weil ich für meine Gigs so viel reise. Das hier ist also eine große Umstellung. Und ich muss ich mich nun um die Inneneinrichtung kümmern!

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Online-Party ins Leben zu rufen?

Ich war hier in meiner Küche mit dem schönen Ausblick über die Stadt und ich war einsam. Ich bin es nicht gewöhnt, so lange allein zu sein. Also habe ich mich eingeloggt und begonnen, von meinem Handy Musik zu spielen. Es war simpel und es war sicher und es war anfangs nur für mich. 200 Leute haben sich dazu geschaltet, dann 2.000 und jeden Tag wurden es mehr. Und dann ist es explodiert, über 100.000.