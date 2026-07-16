Renommierter Steidl-Verlag in vorläufiger Insolvenz

Das renommierte Verlagshaus Steidl aus Göttingen hat mit einer finanziellen Schieflage zu kämpfen. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren sei am vergangenen Freitag über das Vermögen der Steidl GmbH & Co. OHG eröffnet worden, bestätigte das Amtsgericht Göttingen. 1969 hatte der heute 75 Jahre alte Gerhard Steidl den Verlag gegründet. Dort erschienen zahlreiche Bücher bekannter Autoren. Der Verlag hält seit 1993 die Weltrechte am Werk von Günter Grass und verlegt die Werke des isländischen Nobelpreisträgers Halldòr Laxness.

Zudem hatte sich Steidl als Verlag für hochwertige Kunst- und Fotobücher profiliert. Der Verlag kooperierte etwa mit der weltweit tätigen Galerie von David Zwirner und mit dem Modedesigner und Vielleser Karl Lagerfeld - in der Programmschiene "L. S. D." (Lagerfeld Steidl Druckerei") erschienen etwa Werke von Immanuel Kant oder Virgina Woolf in bibliophilen Ausgaben.