Österreichische Buchhandlungen machten 2025 1,4 Prozent weniger Umsatz

Der österreichische Buchmarkt hat im Jahr 2025 nach einem Wachstum im Jahr davor eine "verhaltene Entwicklung" gezeigt, wie der Hauptverband des österreichischen Buchhandels (HVB) am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab. Blieb der Umsatz am Gesamtmarkt mit einem Plus von 0,1 Prozent stabil, verzeichnete der stationäre Buchhandel einen Rückgang von 1,4 Prozent. Negativ fiel mit einem Minus von 2,3 Prozent auch die Absatzentwicklung aus.

Am besten schnitt im Umsatzvergleich der Warengruppen die Belletristik ab, die ein Umsatzplus von 3,1 Prozent verzeichnete, Kinder- und Jugendbücher kamen auf ein Plus von 2,6 Prozent. Auch die Sachbuch-Sparte konnte einen Zuwachs von 2,6 Prozent verbuchen. "Deutlich rückläufig" waren jedoch die Themenbereiche Sozialwissenschaften, Recht und Wirtschaft (minus 10 Prozent), Naturwissenschaften (minus 4,6 Prozent) sowie Geisteswissenschaften, Kunst und Musik (minus 3,3 Prozent). Auch die Sparten Ratgeber (minus 6,0 Prozent) und Reisen (minus 4,6 Prozent) wurden deutlich weniger nachgefragt.