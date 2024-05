Drei Österreicherinnen lesen heuer beim Bachmann-Preis

Das Wettlesen um den 48. Ingeborg-Bachmann-Preis wird mit drei Teilnehmerinnen aus Österreich über die Bühne gehen: Die in Wien geborene und zwischen Wien und Warschau aufgewachsene Kaśka Bryla ("Die Eistaucher"), die gebürtige Grazerin Ulrike Haidacher ("Die Party") und die im Burgenland aufgewachsene und nun in Hamburg lebende Wienerin Johanna Sebauer ("Nincshof") sind unter den 14 antretenden Autorinnen und Autoren.

Bachmann-Preis zum 48. Mal vergeben

ORF Landesdirektorin Karin Bernhard sagte am Freitag in einer Pressekonferenz zu den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur: "Es ist ja fast unglaublich, 48 Jahre ohne Unterbrechung, Hunderte Autorinnen und Autoren waren in dieser Zeit in Klagenfurt. Unzählige Karrieren in der literarischen Welt haben hier begonnen. Ich bin stolz, dass unser Landesstudio eine Veranstaltung mit einer derartigen internationalen Breitenwirkung durchführt und eine der wohl schönsten Gelegenheiten bietet, den Kultur- und Bildungsauftrag des ORF zu erfüllen."

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) ergänzte, dass der Ingeborg-Bachmann-Preis, der "auch in schwierigen Zeiten immer veranstaltet wurde", ein "Alleinstellungsmerkmal für Klagenfurt" darstelle: "Es ist eine jener Veranstaltungen, die hier geboren und aufgewachsen sind, die sich den Herausforderungen gestellt und weiterentwickelt hat und jetzt nicht mehr wegzudenken ist."