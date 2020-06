"Inferno": Mickey Mouse kehrt zurück

Ihr, die ihr hier eintretet: Lasst alle Hoffnungen fahren (Göttliche Komödie, Höllentor).

Zumindest jene Hoffnung, dass man den Dienstag weltweit erschienenen Mystery-Thriller „Inferno“ gleich wieder mit spitzen Fingern weglegen kann.

Wenn sich nämlich jemand – wie Dan Browns Held, der US-Symbolforscher Robert Langdon – mehr darüber aufregt, dass seine Mickey-Mouse-Armbanduhr verschwunden ist als über das Schussattentat auf ihn ... dann sollte man diesem Mann lieber rasch aus dem Weg gehen. Aber nein, „ Inferno“ ist spannend. Rasant und spannend. Mit Unterbrechungen.

104 Kapitel plus Prolog plus Epilog – der Roman ist zu lang, keine Frage. Es wäre wirklich nicht notwendig gewesen, dass der millionenschwere Bestsellerautor – abgesehen von seinen lexikalischen Ausführungen zur Kunstgeschichte von Florenz, Venedig und Istanbul – auch noch die Graffitis in einer Mobiltoilette beschreibt.

Jedoch, „ Inferno“ funktioniert.

Trotzdem.

Erstaunlich.