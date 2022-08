Indie-Pop-Star Oehl besingt den Abschied von Familie und Privilegien

In dem Song „Bis einer weint“ geht es zum Beispiel um das Männerbild, das Oehl dem Filius vorleben will: „Ich achte sehr darauf, dass das nicht patriarchal und toxisch ist, denn mit diesem Männerbild bin ich aufgewachsen und sicher auch davon beeinflusst. Auf der anderen Seite wachsen Jungs heute mit YouTube-Werbung auf. Und da gibt es immer noch Clips, in denen es heißt: ,Du kannst deine Familie ernähren’, ,Du kannst das Sagen haben’, oder ,So wirst du wieder der Herr im Haus’.“

Ein Thema im Zusammenhang mit dem Vatersein, das in dem Song „Schönland“ anklingt, ist die Sorge um den Zustand und die Zukunft des Planeten.