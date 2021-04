Indie-Pop-Duo Dramas: Zwischen Lockdown-Depression und Aggression

Jetzt aber kamen einige der Dramen, die sich in den Songs manifestieren, von Außen. „,Bloodbath’ entstand, nachdem mir eine Freundin von einem sexuellen Übergriff erzählt hatte“, erzählt Winter. „Deshalb wollte ich damit erstmal alles Böse verfluchen – auch wenn es in dem Song auch darum geht, wie traumatische Erlebnisse jemanden im späteren Leben beeinflussen.“

Sonst aber geht Winter in ihren Texten auf sich selbst ein. Am berührendsten vielleicht in „Lulladie“, in dem sie das Einschlafen in depressiven Phasen beschreibt: „Das ist einerseits das Schönste, weil man dann nicht mehr denken muss. Andererseits hat man dabei auch Angst vorm Aufwachen, weil man nicht aufstehen will. Das ist ganz schlimmes Gefühl.“