Indie-Band Sharktank: Schamgrenze überwunden, Verspieltheit gewonnen

Als Mile, der Rapper von Sharktank, mit seinem ersten selbst gebastelten Beat ins Studio von Produzent Marco Kleebauer kam, lachte der ihn kurz aus. „Ich habe das nämlich technisch so stümperhaft gemacht, dass alles falsch war, was man nur falsch machen kann“, erzählt Mile im Interview mit dem KURIER. „Marco hat die Computereinstellungen sogar abfotografiert und als Witz in seiner Produzenten-Gruppe gepostet.“