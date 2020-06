Indendant Kerres: Sorgen trotz Feierlaune

Man soll damit aufhören, den Bürgern, den Wählern zu sagen: es bleibt eh alles beim Gleichen." Der Chef des Wiener Konzerthauses, Bernhard Kerres, findet trotz Feierlaune angesichts der 100. Konzerthaus-Saison im KURIER-Interview unmissverständliche Worte zur Diskussion über die Kulturförderung. Auch wenn die Kulturbudget-Zahlen stabil bleiben oder gar leicht steigen: "Wir haben Einbußen in den öffentlichen Kultursubventionen." Denn jahrelange Nicht-Erhöhung von Subventionen heißt: real ist das Geld durch die Inflation viel weniger wert. So "muss man ganz klar sagen, dass in der Stadt Wien gespart wird", betont Kerres. Beispiel Konzerthaus: "Seit Mitte der 90er-Jahre" gibt es "keinerlei Erhöhung, keine Indexanpassung" bei den Subventionen. Aber "alleine in meiner Zeit haben wir die Veranstaltungen um 25 Prozent gesteigert. Was der öffentliche Subventionsgeber pro Karte dazu beiträgt, ist ein Bruchteil dessen wert, was es Mitte der 90er war."



Nicht zu vergessen: Die Bauschulden, die aus der rund ein Jahrzehnt zurückliegenden Renovierung des Konzerthauses übergeblieben sind. Und zu deren Begleichung es trotz Jubiläum keine Bewegung seitens der Stadt Wien gebe. "Wenn die öffentliche Hand darauf wartet, dass die Wirtschaft das Problem zuerst löst, wird es nicht gehen", sagt Kerres. "Die öffentliche Hand muss zwei Drittel auf den Tisch legen, dann werden wir das letzte Drittel auch schaffen."