"Inakzeptabel": Rammstein provozieren mit KZ-Video

Ooops, they did it again: Eigentlich wollte die deutsche Band Rammstein ja Abstand vom Spiel mit historisch belasteten Bildern nehmen. Der ständige Druck, sich gegen den Vorwurf des Nazi-Sympathisantentums zu wehren, war den Mannen um Sänger Till Lindemann selbst zu lästig geworden.

Nun aber haben Rammstein offenbar die Provokationsmasche wieder entdeckt und die Dosis erhöht: Ein kurzer Clip, den die Band am Dienstag veröffentlichte, zeigt die Musiker in gestreifter KZ-Häftlingsmontur mit Galgen um den Hals.

Der offensichtliche Verweis auf die Hinrichtungs-Maschinerie des Holocaust sorgte sofort für heftige Irritationen: „Mit diesem Video hat die Band eine Grenze überschritten“, kritisierte Charlotte Knobloch, Ex-Präsidentin des Zentralrats der Juden, gegenüber Bild.de: „Wie Rammstein hier das Leid und die Ermordung von Millionen zu Entertainmentzwecken missbraucht, ist frivol und abstoßend.“ Der jüdische Historiker Michael Wolffsohn nannte den Spot eine „Form von Leichenschändung" und "völlig inakzeptabel“.