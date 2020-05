In Krems trifft Schönes auf Hässliches

Von Sarah Lucas sind verschiedene Objekte aus Nylon-Strumpfhosen zu sehen, außerdem eine Wendeltreppe in Rosa aus Schaumstoff mit organischen Accessoires und ein riesiger, beweglicher Unterarm aus der Sammlung ihres Künstlerkollegen Damien Hirst.



"Gezeigt wird das Hässliche und das Schöne in einer Nachbarschaft", sagt Kunsthalle-Krems-Direktor Hans-Peter Wipplinger zum Konzept. "Das Reale und Imaginäre, das Bewusste und Unbewusste oszillieren. Unsere Wahrnehmungs- und Denkstrukturen werden immer wieder ausgehebelt."



Beim Künstlerkollektiv Gelatin, das u. a. bei den Salzburger Festspielen 2003 mit einer Brunnenfigur mit rosa Phallus Aufsehen erregt hat, in Krems mit Arbeiten aus den letzten zehn Jahren - Plastilinbildern, Zeichnungen, Fotocollagen und Objekten - vertreten, ist "alles im Fluss", so Wipplinger.



Und just diese Show vielleicht "ein Wendepunkt vom Aufdecken der Narrenkappe hin zum Klassischen".