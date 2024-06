ImPulsTanz 2024 zeigt die Vielfalt der Körperbilder in einem "Riesenprogramm"

Nicht jede Sparte der Bühnenkunst ergibt gutes Fernsehen (wir meinen euch, langatmige Opernübertragungen!). Aber der Tanz! Was Körper alles können, die Vielfalt des Performativen umriss der Vorschaufilm auf das heurige ImPulsTanz-Festival, den Leiter Karl Regensburger am Mittwoch den Journalisten präsentierte, auf erstaunliche Art. Das wäre, denkt man sich, doch etwas fürs normale Fernsehen.

Man sah: Eine Performerin, Silke Grabinger, die mit einem dieser argen Roboterhunde auf Tuchfühlung gibt. Einen Tanz mit einem lebensgroßen, transparenten Ebenbild.

Man sah Körper in Bewegung und Körper in Verbindung, vor allem: Körper in der Vielfalt, in der sie auch in der Welt da draußen herumlaufen, alte Körper, Zwischenkörper, diverse Körper.

All diese Körper und ihre dazugehörigen Performance-Programme sind ab 11. Juli (bis 11. August) in Wien. Es ist, sagte auch Regensburger, ein Riesenprogramm.