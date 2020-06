Immer schneller durch die Hypemachine

Musikalische Vorbilder gibt es unzählige: "Wir stehen auf Soul der 60er und 70er", meint Held. "Auch Hip Hop ist ein Einfluss – Was man sich eben so rauspickt.", ergänzt Rieser. Ihren Sound beschreiben die beiden dann auch ganz einfach als Pop. "Also elektronische Tanzmusik. Ich finde es schwierig das irgendwie zu kategorisieren, weil es einfach von so vielen Subgenres überflutet ist.", erklärt Held. "Elektronische Tanzmusik ist gerade extrem am Boomen und reißt das Popbusiness an sich. Auch in Amerika. Also, danke lieber David Guetta, dass du uns das ermöglicht hast", fügt Held dann noch grinsend hinzu.



Und der nächste Schritt? "Anfang nächsten Jahres wird unser erstes Album erscheinen". Mit dem großen Majorlabel im Rücken, freuen sich die beiden schon auf das Projekt: "Wir sind dadurch in der glücklichen Position auf Unterstützung zurückgreifen zu können, die du als Hobbymusiker zuvor nicht hattest. Also du kannst nicht einfach anrufen und sagen: Hey, ich bräuchte mal einen Sänger, soulful mit einer etwas rauchigen Stimme." Das sei bei Universal möglich, erklärt Held die Vorteile. Dem Problem, das viele via Internet bekannt gewordene Bands trifft, die Samples verwendeten, sehen sie gelassen entgegen. "Wir können einfach alles noch einmal neu aufnehmen und produzieren." Zuletzt musste der Pandarapper Cro für sein Debütalbum auf einige seiner bekanntesten Lieder verzichten, weil er keine Rechte dafür hatte.

Bevor es aber soweit ist, touren die beiden noch durch ganz Europa. Anfragen für die nächsten Monate gebe es genug.

Am Freitag kann man Klangkarussell beim Beatthroat-Festival in Wien sehen. Gemeinsam mit Wankelmut, der mit seiner Coversong "One Day" auf Platz eins der deutschen Singlecharts liegt, werden sie im WUK auflegen.

KURIER.at verlost 2x2 Karten für das Beatthroat-Festival im WUK. Eine Email an kult@kurier.at mit dem Betreff "Ringelspiel" reicht. Die Gewinner werden per Email verständigt.